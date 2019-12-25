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В Башкирии в страшном пожаре заживо сгорели мужчина и женщина
Сегодня, 10:01
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lesjasap

В Башкирии в страшном пожаре заживо сгорели мужчина и женщина

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Причину возгорания установят специалисты.

В Башкирии в страшном пожаре заживо сгорели мужчина и женщина. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. По данным экстренного ведомства, трагедия произошла 9 марта в Туймазинском районе, на территории села Нижнетроицкого. Сообщение о возгорании деревянного дома диспетчер получил около 17:27 по местному времени. К 18:29 вечера пламя было локализовано. Полностью с огнем специалисты справились к 18:45.

На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение жилого бревенчатого дома площадью 45 квадратных метров.

пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

На данный момент установлено, что на территории пострадавшего здания находятся два трупа. Тела принадлежат 56-летней женщине и 60-летнему мужчине. Сейчас  причины возгорания устанавливаются.

В Башкирии местные жители устроили массовую драку и давку из-за скидок в магазине.

Фото: ГУ МЧС по региону

Теги: башкирия, гу мчс, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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