В Башкирии местные жители устроили массовую драку и давку из-за скидок в магазине

Покупатели столпились в магазине из-за скидок и подарков.

В Башкирии местные жители устроили массовую драку и давку в магазине. Поводом для конфликта послужили скидки, которые пообещало руководство центра. В продаже оказались дешевые моющие средства, губки и другие приспособления по уходу за собой и домом. Очевидцы засняли на камеру мобильных телефонов, как толпа пытается смести товары. По данным местных СМИ, в давке оказались в том числе и несовершеннолетние.

А где охрана? авторы ролика

Известно, что в торговом центре можно было приобрести мягкие игрушки за 39 рублей, а за другие покупки получить подарок от магазина.

Министр транспорта Башкирии освобожден от должности.

Фото и видео: Вконтакте/Моя Уфа | Новости