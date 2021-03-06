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В Башкирии местные жители устроили массовую драку и давку из-за скидок в магазине

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Покупатели столпились в магазине из-за скидок и подарков.

В Башкирии местные жители устроили массовую драку и давку в магазине. Поводом для конфликта послужили скидки, которые пообещало руководство центра. В продаже оказались дешевые моющие средства, губки и другие приспособления по уходу за собой и домом. Очевидцы засняли на камеру мобильных телефонов, как толпа пытается смести товары. По данным местных СМИ, в давке оказались в том числе и несовершеннолетние.

А где охрана?

авторы ролика

Известно, что в торговом центре можно было приобрести мягкие игрушки за 39 рублей, а за другие покупки получить подарок от магазина.

Министр транспорта Башкирии освобожден от должности.

Фото и видео: Вконтакте/Моя Уфа | Новости

Теги: балебей, башкирия, регионы, скидки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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