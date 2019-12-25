Также уголовные дела возбуждены в отношении посредника и одного взяткодателя.

Пятерых сотрудников ГИБДД Уфы задержали за взятки при выдаче водительских удостоверений без прохождения экзаменов. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по Башкирии. В надзорном ведомстве пояснили, что против фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ.

Возбуждены пять уголовных дел в отношении заместителя начальника и четырех государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД пресс-служба СК РФ

Следователи считают, что сотрудники полиции совершали преступления с 2017 по 2020 года. Через посредников они якобы получали взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей. Также уголовные дела возбуждены в отношении посредника и одного взяткодателя (по части 2 статьи 191.1 УК РФ и части 3 статьи 291 УК РФ). Факты передачи взяток выявлены в рамках оперативных мероприятий.

В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения.

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Фото: Piter.tv