Шестеро погибли в ДТП в Петербурге и Ленобласти за минувшие выходные

В общей сложности за четыре дня произошло около 1800 аварий.

С 5 по 8 марта в ДТП на территории Петербурга и Ленинградской области погибли шесть человек. Статистику представила пресс-служба Управления ГИБДД по городу и области.

За 4 дня в Северной столице произошло 1398 аварий, в области — 388. В общей сложности 56 из них — с пострадавшими. 39 человек, в том числе 8 детей, пострадали в дорожных происшествиях в городе и 29 человек, в том числе 2 детей, в 47 регионе. Среди погибших есть один ребенок.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с проспекта Солидарности, в котором пострадала трехлетняя девочка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Анастасия Усикова