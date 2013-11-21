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Момент ДТП на проспекте Солидарности, в котором пострадал ребенок, попал на видео

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Машины двигались в противоположных направлениях.

Вечером 8 марта на проспекте Солидарности столкнулись два автомобиля "Хендэ". По информации от источника Piter.TV, в результате аварии пострадал ребенок.

Авария произошла в 19 часов. В одной из машин находились двое детей, их осмотрели медики. Трехлетнюю девочку госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса. По предварительным данным, она получила черепно-мозговую травму. 

Судя по кадрам, ДТП было "лобовым". Машины столкнулись, когда двигались в противоположных направлениях. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксист выследил и сдал полиции пьяную петербурженку, севшую за руль. 

Видео: Piter.TV

Теги: госпитализация, дтп, пострадавший
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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