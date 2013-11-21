Момент ДТП на проспекте Солидарности, в котором пострадал ребенок, попал на видео

Машины двигались в противоположных направлениях.

Вечером 8 марта на проспекте Солидарности столкнулись два автомобиля "Хендэ". По информации от источника Piter.TV, в результате аварии пострадал ребенок.

Авария произошла в 19 часов. В одной из машин находились двое детей, их осмотрели медики. Трехлетнюю девочку госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса. По предварительным данным, она получила черепно-мозговую травму.

Судя по кадрам, ДТП было "лобовым". Машины столкнулись, когда двигались в противоположных направлениях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксист выследил и сдал полиции пьяную петербурженку, севшую за руль.

Видео: Piter.TV