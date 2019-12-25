Таксист выследил и сдал полиции пьяную петербурженку, севшую за руль

Женщина собиралась отправиться в клуб.

Утром 8 марта в Калининском районе Петербурга задержали 41-летнюю женщину, которая села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

В полицию обратился водитель такси, который подвозил женщину до дома. Выйдя из такси, она заявила о желании поехать в клуб.

Таксист устроил слежку за нетрезвой петербурженкой, а после доложил на нее в полицию. В результате женщину задержали около 04:30 утра на Светлановской площади. В этот момент она находилась за рулем автомобиля Opel.

Теперь автомобилистке грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на 1,5-2 года.

Ранее мы писали, что почти 90 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в феврале в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.