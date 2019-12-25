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Почти 90 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в феврале в Петербурге
Сегодня, 13:14
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nastya960

Почти 90 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в феврале в Петербурге

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В январе при этом было зафиксировано более 180 тысяч нарушений, что вдвое больше, чем в феврале. 

Около 90 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в феврале. Самыми многочисленными стали нарушения скоростного режима – 85,5 тысяч (94% от всех нарушений). Второе и третье место в этом антирейтинге занимают проезд на запрещающий сигнал светофора (1,2 тысячи) и нарушения требований остановки/стоянки (570). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В январе при этом было зафиксировано более 180 тысяч нарушений, что вдвое больше, чем в феврале. 

Конечно же, на поведение водителей повлияли многочисленные февральские снегопады и сложная дорожная обстановка, но мы надеемся, что такая положительная динамика сохранится и далее. Тем не менее, 90 тысяч нарушений за месяц – это слишком много.

 Комитет по информатизации и связи

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра, на портале "Открытые данные Санкт-Петербурга" и на сайте ГИБДД РФ

За январь петербуржцы заплатили за нарушения ПДД 19 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, пдд
Категории: Тема дня,

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