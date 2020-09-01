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За январь петербуржцы заплатили за нарушения ПДД 19 миллионов рублей
Сегодня, 12:36
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nastya960

За январь петербуржцы заплатили за нарушения ПДД 19 миллионов рублей

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У одного петербуржца списали с банковского счета 46 тысяч рублей.

За январь 2021 года петербургские судебные приставы взыскали почти 19 миллионов рублей штрафов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по региону.

У одного петербуржца списали с банковского счета 46 тысяч рублей. За полтора месяца 36-летний водитель получил 43 штрафа за проезд на красный свет и превышение скорости. Штрафы при этом не оплачивал.

Нарушитель не хотел добровольно оплачивать накопившиеся долги и не боялся административной ответственности. В итоге деньги списали с его банковского счета.

В  России с 1 марта вступят в силу новые штрафы для водителей.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, пдд, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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