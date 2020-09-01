За январь петербуржцы заплатили за нарушения ПДД 19 миллионов рублей

У одного петербуржца списали с банковского счета 46 тысяч рублей.

За январь 2021 года петербургские судебные приставы взыскали почти 19 миллионов рублей штрафов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по региону.

У одного петербуржца списали с банковского счета 46 тысяч рублей. За полтора месяца 36-летний водитель получил 43 штрафа за проезд на красный свет и превышение скорости. Штрафы при этом не оплачивал.

Нарушитель не хотел добровольно оплачивать накопившиеся долги и не боялся административной ответственности. В итоге деньги списали с его банковского счета.

В России с 1 марта вступят в силу новые штрафы для водителей.

Фото: Piter.tv