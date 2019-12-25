В России с 1 марта вступят в силу новые штрафы для водителей

С 1 марта 2021 года ужесточается порядок получения диагностической карты.

Автомобилистов ждёт несколько важных нововведений с 1 марта 2021 года. Об этом сообщили "Аргументы и факты".

С 1 марта 2021 года ужесточается порядок получения диагностической карты, без которой невозможно оформить страховку. При осмотре автомобиля каждая аккредитованная лаборатория должна проводить фотофиксации и указывать координаты места и времени проведения ТО. На фотографиях должны быть различимы марка и модель машины, её цвет и государственный регистрационный номер. Все данные должны заноситься в ЕАИСТО. Диагностическая карта будет электронной, получить ее на бумажном носителе можно по заявлению. Она необходима для выезда за границу.

Пока есть сомнения в том, что система заработает в полной мере с 1 марта, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

От прохождения техосмотра освобождены легковые автомобили и мотоциклы в возрасте до 4 лет.

С 1 июля 2021 года даже небольшие изменения в конструкции транспортного средства потребуют многоступенчатой регистрации. Уже сейчас процедура утверждения тюнинга усложнилась. При нарушении грозит штраф 500 рублей, при повторных нарушениях автомобиль могут снять с регистрации и изъять СТС.

Колёса. Колёса иных размерностей, которые не указаны в руководстве к автомобилю, использовать уже нельзя.

Багажник, фаркоп, лебёдка, люфт подвески. Самодельные подобные устройства придётся демонтировать под страхом изъятия СТС.

Сиденья. Установка более комфортных сидений от машин других марок считается полноценным изменением конструкции. Для регистрации нужно обращаться в лабораторию для экспертизы.

Кронштейны для запасного колеса. На некоторых внедорожниках стоят самодельные держатели для запаски. Их нужно либо снять, либо утверждать в ГИБДД.

Прямоточные глушители. Если у них даже имеются заводские сертификаты, то всё равно теперь потребуется регистрация в ГИБДД.

Фото: Piter.tv