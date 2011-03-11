В аварии на КАД погиб восьмилетний мальчик

"Тойота" въехала в остановившуюся иномарку со спущенным колесом.

Около 12.45 в субботу, 6 марта, на 75-м километре внешнего кольца КАД в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, "Тойота Венза" наехала на остановившийся в третьей полосе "Форд Фьюжн".

Установлено, что 25-летний водитель остановился на дороге, поскольку у его иномарки спустило колесо. 59-летний же водитель "Тойоты" не увидел аварийную машину и въехал в нее сзади. В результате удара восьмилетний мальчик, который сидел на заднем левом сиденье в "Форде", получил тяжелейшие травмы. Уберечь ребенка не смог и застегнутый ремень безопасности – мальчик умер в карете скорой помощи, прибывшей на место ДТП. По факту аварии ведется проверка.

В соцсетях автомобилисты сообщали, что участок КАД забит пробкой, осколки от автомобилей разлетелись по всем трем полосам. Также комментаторы в сети единогласно осудили водителя "Форда" за то, что он не съехал на обочину, а предпочел остановиться посреди полосы со знаком аварийного треугольника.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Анастасия Усикова