Фургон перевернулся после "встречи" с каршерингом на пересечении Богатырского и Серебристого

Автомобилисты остались целы.

В первом часу ночи в пятницу, 5 марта, на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара произошло жесткое ДТП. На перекрестке столкнулись каршеринговое авто и фургон. В распоряжение Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как каршеринг, пересекающий дорогу, не уступает проезд фургону, движущемуся на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения фургон отбросило в сторону, машина упала на бок. Арендованное авто после удара круто развернуло.

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По словам очевидцев, оба автомобилиста остались живы, но подробностей об их состоянии не появлялось. Много машин остановилось, чтобы помочь попавшим в ДТП, спустя пять минут после аварии на место прибыла скорая.

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Видео: Piter.TV