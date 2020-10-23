Семь машин остались без колес из-за огромной ямы на проспекте Культуры

О дефекте дорожного покрытия автовладельцы сообщили в сети.

Вечером 28 февраля в сети появилась информация о большой яме, которая образовалась в асфальте на съезде с КАД на проспект Культуры. Из-за дефекта дорожного покрытия как минимум семь машин остались без колес.

"На съезде с КАД на проспект Культуры огромная яма. Нас уже 7 с пробитыми колесами", - отметил автор поста "ВКонтакте".

На кадрах можно увидеть массовое скопление машин возле ямы. Также автомобилисты сфотографировали саму виновницу происшествия – раскол в асфальте растянулся на несколько сантиметров в длину. Опасное место никак не огорожено, вероятнее всего, число авто с пробитыми колесами не ограничилось цифрой семь.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дарья Екимова