Жители Парголово заметили двухметровую яму в асфальте на Тихоокеанской улице

Очевидцы назвали деформацию "входом в метро".

В Парголово заметили двухметровую яму в асфальте на Тихоокеанской улице. Деформация, которая создаёт опасную ситуацию для прохожих, привлекла пользователей соцсетей.

Место оградили красно-белой лентой, однако ремонтной бригады на месте так и не появлялось.

Местные жители назвали гигантский провал "выходом в метро", которое обещают построить в посёлке.

Ранее мы сообщили о том, что вандалы испортили граффити с Цоем у клуба "Камчатка".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Артём Митрофанов)