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Жители Парголово заметили двухметровую яму в асфальте на Тихоокеанской улице
Сегодня, 10:35
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Жители Парголово заметили двухметровую яму в асфальте на Тихоокеанской улице

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Очевидцы назвали деформацию "входом в метро".

В Парголово заметили двухметровую яму в асфальте на Тихоокеанской  улице. Деформация, которая создаёт опасную ситуацию для прохожих, привлекла пользователей соцсетей.

Место оградили красно-белой лентой, однако ремонтной бригады на месте так и не появлялось.

Местные жители назвали гигантский провал  "выходом в метро", которое обещают построить в посёлке. 

Ранее мы сообщили о том, что вандалы испортили граффити с Цоем у клуба "Камчатка".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Артём Митрофанов)

Теги: парголово, санкт-петербург, яма в асфальте
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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