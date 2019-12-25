Вандалы испортили граффити с Цоем у клуба "Камчатка"

Неизвестные решили добавить пару "штрихов" зеленой краской.

У клуба-музея "Котельная Камчатка" испортили граффити с Виктором Цоем. Буквально несколько дней назад, 15 августа, поклонники творчества "Кино" вспомнила музыканта в день его смерти.

Неизвестные закрасили глаза, а также оставили надпись. Стену украшают три граффити с Цоем, все они были испорчены. Также пострадали портрет Егора Летова и Джона Леннона, которые находятся по соседству, пишет "КП-Петербург".

Ранее Piter.tv показывал, как десятки людей собрались на Богословском кладбище у могли Цоя.

Фото: ВКонтакте / Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ