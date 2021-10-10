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В Петербурге вспоминают Виктора Цоя в годовщину его смерти

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Музыкант ушел из жизни в возрасте 28 лет 15 августа 1990-го года.

Ровно 32 года назад погиб музыкант Виктор Цой. Поклонники творчества группы кино традиционно 15 августа собрались на его могиле.

Виктор Цой был похоронен на Богословском кладбище в Калининском районе. Десятки людей сегодня приносят к месту захоронения цветы. Некоторые вспоминают музыканта его песнями.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на 35-м километре шоссе "Слока — Талси" в Латвийской СССР. Его автомобиль "Москвич" столкнулся с "Икарусом", лидер группы "Кино" скончался в результате происшествия. Все обстоятельства смерти до сих пор доподлинно неизвестны.

В Петербурге есть сквер имени Виктора Цоя. В день его рождения, 21 июня, исполнить его песни решили депутаты от "Единой России". 

Видео: ВКонтакте / Ольга Хохлова

Теги: богословское кладбище, викторй цой, могила
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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