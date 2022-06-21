Депутаты-единороссы предстали в образе уличных музыкантов и сыграли Цоя

Сегодня музыканту исполнилось бы 60 лет.

Депутат Госдумы Сергей Боярский и депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев исполнили под гитару песню Виктора Цоя у его памятника в Кировском районе. Парламентарии выбрали песню "Пачка сигарет". Подводкой к их выступлению стала речь другого депутата, Александра Тетердинко.

Тетердинко напомнил о существовании памятника, который был установлен в 2020 году на углу проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Жители переживали, что в сквере будут распивать спиртные напитки и шумно себя вести.

Как вы видите, ничего этого нет. Здесь собираются довольно приличные люди. После этих слов Тетердинко показывает на Боярского и Цивилева.

Напомним, 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Он погиб в возрасте 28 лет.

Видео: ВКонтакте / Александр Тетердинко