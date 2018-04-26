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Лужа с сюрпризом: в Петербурге застрял троллейбус в невидимой яме

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На Васильевском острове троллейбус попался в объятия ямы. Достать транспорт удалось лишь спустя 20 минут.

В Санкт-Петербурге на Большом проспекте Васильевского острова, недалеко от пересечения с 8-9 линией произошел курьезный инцидент с общественным транспортом. Троллейбус №11 застрял на остановке. Об этом сообщили читатели Piter.tv.

Дело в том, что водитель не заметил яму в асфальте из-за лужи. В результате задние колёса провалились в дыру. Водитель троллейбуса пытался самостоятельно выбраться, но все попытки оказались тщетны. Спустя 20 минут мужская часть пассажиров помогла вытолкать из ямы транспорт. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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