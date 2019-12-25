Десять машин пробили колеса из-за ямы в асфальте на трассе "Кола"

На месте аварии образовалась пробка длиной более 3 км.

Утром 23 октября на трассе "Кола" произошло массовое ДТП. На съезде на Разметелево десять машин пробили себе колеса из-за ямы в асфальте. В сети появилась фотография с места происшествия.

"Правая сторона, нет куска асфальта. Итог: 10 машин пробивают колеса", - написали очевидцы.

По словам автомобилистов, такая ситуация наблюдается на этом участке дороги каждый год на протяжении пяти лет. Теперь водители пострадавших авто вынуждены стоять на обочине, пока не приведут в норму свои транспортные средства. На месте происшествия образовалась пробка длиной более 3 км.

Ранее мы писали, что в Петербурге 23 октября ожидается мокрое тепло.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Камина, скриншот / "Яндекс. Пробки"