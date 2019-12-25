В Петербурге 23 октября ожидается мокрое тепло

Температурный фон на 3-5 градусов превысит климатическую норму.

В пятницу, 23 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит определять теплый сектор циклона, центр которого постепенно переместится на запад Мурманской области. Он сохранит в городе облачную погоду, местами пройдут дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температурный фон окажется на 3-5 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +10…+12 градусов, в Ленобласти +7…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее петербуржцы пожаловались на замусоренный фонтан "Река времени".

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