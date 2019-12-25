Петербуржцы пожаловались на замусоренный фонтан "Река времени"

Проблема была оперативно устранена.

Об исключительном случае реакции на обращения активистов стало известно накануне из социальных сетей. Участником истории стали участники группы в соцсети "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания". Там вечером в среду, 21 октября, обратили внимание на неудовлетворительное состояние фонтанной композиции "Река времени", расположенной на углу набережной реки Фонтанки с улицей Белинского.

Активисты отправили жалобу, а после просьбы представители "Водоканала Санкт-Петербурга" очистили фонтан от окурков, мусора и опавшей листвы. Пользователи в комментариях к записи посетовали, что уборка ведется только после отправления жалоб.

Ранее мы сообщали о том, что природоохранная прокуратура Петербурга с помощью суда обязала городской "Водоканал" очистить сточные воды.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания