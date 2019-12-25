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"Водоканал" обязали очистить сточные воды, сливаемые в Волковку
Сегодня, 11:34
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himif

"Водоканал" обязали очистить сточные воды, сливаемые в Волковку

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Стоки оказались слишком загрязнены.

Природоохранная прокуратура Петербурга с помощью суда обязала городской "Водоканал" очистить сточные воды. Как рассказали в пресс-службе ведомства, компания сбрасывала в реку Волковку воды с превышением нормативов по нескольким загрязняющим веществам.

Известно, что в реке оказалась слишком большая концентрация цинка, азота аммонийного, взвешенных веществ и БПК5. Очистных сооружений на выпуске предприятия не оказалось. Прокуратура предъявила иск, согласно которому "Водоканалу" необходимо улучшить качество сточных вод до достижения нормативов. Суд поддержал требования природоохранного прокурора.

Ранее мы писали, что в промзоне "Шушары" завершается ликвидация незаконной свалки.

Фото: pixabay

Теги: водоканал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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