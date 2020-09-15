В промзоне "Шушары" завершается ликвидация незаконной свалки

Свалка на этой земле появилась в конце 90-х – начале 2000-х годов.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в Шушарах завершается ликвидация незаконной свалки. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как оказалось, свалка на этой земле появилась в конце 90-х – начале 2000-х годов. Её площадь составляет около 11 тысяч квадратных метров. Специалисты намерены вывезти 32 тысячи кубометров мусора. Планируется, что мусор отправят на лицензированный полигон и покроют 15-сантиметровым слоем грунта. После на этом участке установят дорожные знаки, информационные щиты и шлагбаумы.

Работы планируют завершить к 25 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что за неделю из Петербурга вывезли 27 кг опасных отходов.

Фото:pixabay