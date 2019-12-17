За неделю из Петербурга вывезли 27 кг опасных отходов

В общей сложности наложено штрафов на сумму 1 млн 131 тысяч рублей.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что за минувшую неделю аварийная служба ГУП "Экострой" вывезла 27 кг опасных отходов с улиц города. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За это время служба ответила на 196 обращений по вопросам экологической безопасности и выполнили 26 выездов по аварийным ситуациям. Большая часть обращений была связана с ртутными загрязнениями и сбором ртутьсодержащих приборов.

В общей сложности по итогам работ выписано 1 млн 131 тысяч рублей штрафов.

Ранее мы сообщали о том, что самокатчикам запретили ездить по ЦПКиО.

Фото:ГУП "Экострой"/вк