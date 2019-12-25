Более 200 обращений за неделю поступило от петербуржцев в экологические службы

Комитет по природопользованию вынесен 20 постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 302 000 руб.

За прошедшую неделю, с 21 по 27 июня, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 203 обращения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили во вторник, 29 июня, в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Так, специалисты совершили 32 выезда по аварийным ситуациям. Из них 30 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и ещё 2 выезда совершено из-за сообщений о химических загрязнениях.

За неделю было утилизировано 3,02 кг ртутьсодержащих отходов, 20 люминесцентных ламп и 1 медицинский термометр. Также специалисты вывезли 70 м3 отходов из городских водных объектов.

Ранее мы писали, что после "Алых парусов" с улиц Петербурга вывезли 215 кубометров мусора. В среднем днем на дороги выходило более 500 единиц техники и около 900 работников ручного труда.

Фото: gov.spb.ru