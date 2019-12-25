За неделю в Петербурге приняли более 120 тонн опасных отходов

Наибольший объём составили автомобильные покрышки – 105,3 тонны, а также батарейки и малогабаритные аккумуляторы (1,8 тонны) и бытовая химия/химические отходы (1,8 тонны).

С 5 по 11 октября городские аварийные экологические службы получили от жителей 437 сообщений о проблемах с окружающей средой. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты ГБУ "Экострой" совершили 35 выездов, их которых 32 – обследования на предмет ртутных загрязнений, а ещё 3 – прочие случаи. В ходе работ было собрано 5 кг ртутьсодержащих отходов.

Сотрудники СПб ГКУ "ПИЛАРН" проверили 5 сигналов о нефтеразливах. Визуальный осмотр провели по всем адресам. Для ликвидации последствий применяли активную пену на реках Екатерингофка (набережная у дома 17), Ижора (посёлок Усть-Ижора), Фонтанка (мост Белинского) и Дудергофский канал (район 2-го Петергофского моста).

В рамках системы приёма опасных отходов от населения принято 122,5 тонны мусора. Наибольший объём составили автомобильные покрышки – 105,3 тонны, а также батарейки и малогабаритные аккумуляторы (1,8 тонны) и бытовая химия/химические отходы (1,8 тонны). Кроме того, были проведены работы по очистке водных объектов – вывезено 108 кубометров засоряющих веществ.

Ранее мы сообщили о том, что к 2030 году зелёные насаждения должны занять 30% территории Петербурга.

Фото: Telegram / ПриродоВеды