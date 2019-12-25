После "Алых парусов" с улиц Петербурга вывезли 215 кубометров мусора

Большую часть отходов составили бутылки из-под воды.

После праздника "Алые паруса" с центральных улиц в Петербурге собрали 215 кубометров мусора. С Дворцовой площади вывезли 40 "кубов". Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Большую часть мусора составляли пластиковые бутылки из-под воды. Их выдавали выпускникам на входе, с собой напитки нельзя было проносить.

Всего за минувшую неделю, с 21 по 27 июня, было собрано 1,3 тыс. кубометров мусора и 1,7 тыс. тонн смета. В среднем днем на дороги выходило более 500 единиц техники и около 900 работников ручного труда. Для мойки магистралей использовали 236 литров специального шампуня и 47,4 кубометров воды. Кроме того, около 750 специалистов работают в зеленых зонах.

С вопросами и предложениями по уборке улиц можно обращаться в дежурную службу по номеру 314-60-13.

Ранее Piter.TV показал, как прошли "Алые паруса" в этом году.

Фото: Piter.TV