Экологические службы собрали в Петербурге более 21 тонны опасных отходов за неделю

За этот период сотрудники экологической аварийной службы ГУП "Экострой" совершили 25 выездов, включая 22 для проверки мест после устранения чрезвычайных ситуаций.

С 3 по 8 сентября в городские аварийные экологические службы поступило 448 обращений от жителей по вопросам экологической безопасности. Информация была предоставлена пресс-службой Смольного.

За этот период сотрудники экологической аварийной службы ГУП "Экострой" совершили 25 выездов, включая 22 для проверки мест после устранения чрезвычайных ситуаций. Было собрано 2 тонны химических, 8 килограммов нефтесодержащих и 5 килограммов ртутьсодержащих отходов.

Кроме того, за неделю жители передали специалистам 19,3 тонны опасных отходов для дальнейшей утилизации и обезвреживания. Среди них были автопокрышки весом 10 тонн, оргтехника массой 3 тонны, химические отходы - 2,3 тонны, батареи и аккумуляторы - 1,7 тонны, а также люминесцентные лампы - 1,4 тонны и светодиодные лампы - 188 килограмм. Также было принято 405 килограмм просроченных медицинских препаратов, 26 килограмм персональных испарителей (электронных сигарет) и 19 килограмм термометров.