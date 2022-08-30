2 тонны опасных отходов вывезли экологи из Красногвардейского района

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с опасными веществами может грозить административная или уголовная ответственность.

Две тонны опасных отходов вывезли экологи из Красногвардейского района Петербурга. Об этом рассказали в Комитете по природопользованию.

В комитет поступил сигнал об обнаружении бесхозных бочек с неизвестным веществом. На месте бригада экологической аварийной службы ГУП "Экострой" обнаружила 7 металлических бочек без маркировки. Емкости были заполнены неизвестным веществом, а на грунте наблюдались следы химических отходов.

Опасные отходы были тщательно упакованы и вывезены для последующей утилизации. Верхний слой загрязненной почвы снят для ликвидации последствий аварийной ситуации.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с опасными веществами может грозить административная или уголовная ответственность. К расследованию подключена полиция

Обнаружили опасные отходы? Звоните по номеру 417-59-36 в мобильную экологическую дежурную службу.

Фото: Комитет по природопользованию