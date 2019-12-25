Самокатчикам запретили ездить по ЦПКиО

Для велосипедистов установили ограничение скорости.

Сотрудники ЦПКиО им. С. М. Кирова опубликовали на официальной странице парка в соцсети "ВКонтакте" результаты опроса "Велосипеды и электросамокаты в парке: быть или не быть?".

Тех, кто был против запрета, оказалось больше (7 651 человек). Однако, в парке все же запретят передвигаться на моноколесах, сигвеях, гироскутерах, электросамокатах и других ТС с электроприводом. Нововведение не коснется детей до 10 лет в сопровождении родителей.

Велосипедисты заезжать в ЦПКиО смогут, но кататься можно только по асфальтированным дорожкам и со скоростью 10 км/ч. Правила вступят в силу с 17 сентября.

В апреле Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S.

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