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Самокатчикам запретили ездить по ЦПКиО
Сегодня, 10:25
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nastya960

Самокатчикам запретили ездить по ЦПКиО

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Для велосипедистов установили ограничение скорости.

Сотрудники  ЦПКиО им. С. М. Кирова опубликовали на официальной странице парка в соцсети "ВКонтакте" результаты опроса "Велосипеды и электросамокаты в парке: быть или не быть?".

Тех, кто был против запрета, оказалось больше (7 651 человек). Однако, в парке все же запретят передвигаться на моноколесах, сигвеях, гироскутерах, электросамокатах и других ТС с электроприводом. Нововведение не коснется детей до 10 лет в сопровождении родителей.

Велосипедисты заезжать в ЦПКиО смогут, но кататься можно только по асфальтированным дорожкам и со скоростью 10 км/ч. Правила вступят в силу с 17 сентября.

В апреле Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S.

Фото: pixabay

Теги: велосипед, самокат, цпкио
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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