Самокатчикам запретили ездить по ЦПКиО

Сотрудники ЦПКиО им. С. М. Кирова опубликовали на официальной странице парка в соцсети "ВКонтакте" результаты опроса "Велосипеды и электросамокаты в парке: быть или не быть?".
Тех, кто был против запрета, оказалось больше (7 651 человек). Однако, в парке все же запретят передвигаться на моноколесах, сигвеях, гироскутерах, электросамокатах и других ТС с электроприводом. Нововведение не коснется детей до 10 лет в сопровождении родителей.
Велосипедисты заезжать в ЦПКиО смогут, но кататься можно только по асфальтированным дорожкам и со скоростью 10 км/ч. Правила вступят в силу с 17 сентября.
В апреле Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S.
Фото: pixabay
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