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Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S
Сегодня, 11:19
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nastya960

Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S

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Новый самокат представляет собой обновленную версию предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter.

Компания Xiaomi начала продажи нового электросамоката Scooter 1S за $282

Новый самокат представляет собой обновленную версию предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter. На новинке появился интерактивный интерфейс на руле. На экране представлена информация о статусе, скорость в реальном времени и другие полезные данные. 

Xiaomi Scooter 1S весит 12,5 кг и может выдерживать нагрузку до 100 кг. Максимальная скорость составляет 25 км/ч, а ёмкости аккумулятора хватит на 30 км. На выбор имеются три режима работы — экологичный энергосберегающий, нормальный и спортивный. 

В конце марта Xiaomi представила Redmi K30 Pro.

Фото: Xiaomi

Теги: xiaomi
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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