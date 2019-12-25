Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S

Новый самокат представляет собой обновленную версию предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter.

Компания Xiaomi начала продажи нового электросамоката Scooter 1S за $282

Новый самокат представляет собой обновленную версию предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter. На новинке появился интерактивный интерфейс на руле. На экране представлена информация о статусе, скорость в реальном времени и другие полезные данные.

Xiaomi Scooter 1S весит 12,5 кг и может выдерживать нагрузку до 100 кг. Максимальная скорость составляет 25 км/ч, а ёмкости аккумулятора хватит на 30 км. На выбор имеются три режима работы — экологичный энергосберегающий, нормальный и спортивный.

В конце марта Xiaomi представила Redmi K30 Pro.

Фото: Xiaomi