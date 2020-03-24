Xiaomi представила Redmi K30 Pro

Новинка имеет процессор Snapdragon 865, память стандарта LPDDR5 и UFS 3.1. У K30 Pro – 6,67-дюймовый Full HD+ дисплеем с частотой обновления 60 Гц.

Компания Xiaomi представила два новых смартфона под брендом Redmi - K30 Pro и K30 Pro Zoom.

Новинка имеет процессор Snapdragon 865, память стандарта LPDDR5 и UFS 3.1. У K30 Pro – 6,67-дюймовый Full HD+ дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Смартфон получил 4 модуля камеры: основной на 64 Мп и вспомогательные на 13, 2 и 2 Мп. Основная камера способна записывать 8К-видео. Сканер отпечатков пальца расположился под экраном.

За версию с 6 Гб ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти придется заплатить 480 долларов (37,8 тыс. руб). Смартфон Redmi K30 Pro Zoom с памятью 128 Гб будет стоить $536 (42,2 тыс. рублей).

Накануне стартовали предварительные заказы на Xiaomi Redmi Note 9S.

Видео: YouTube/ XIAOMI MiOT GLOBAL COMMUNITY