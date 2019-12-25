Стартовали предварительные заказы на Xiaomi Redmi Note 9S

Он представляет собой глобальную версию ранее представленного смартфона Redmi Note 9 Pro.

В интернете появилась информация о том, что смартфон Redmi Note 9S от Xiaomi доступен для предзаказа во вьетнамских интернет-магазинах. Официальный анонс новики должен был состояться 26 марта.

По последним данным, Redmi Note 9S является глобальной версией ранее представленного смартфона Redmi Note 9 Pro. Среди главных характеристик выделяются встроенная в дисплей фронтальной камерой на 16 мегапикселей и квадрокамера с главным модулем на 48 мегапикселей. Также отмечают 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720.

Ранее стало известо, что Xiaomi официально подтвердила дату анонса смартфона Redmi K30 Pro 5G.

Фото: xiaomi.com