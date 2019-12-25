Xiaomi официально подтвердила дату анонса Redmi K30 Pro 5G

Китайская корпорация Xiaomi официально подтвердила дату анонса своего нового смартфона Redmi K30 Pro 5G.
Его представят публике 24 марта. На данный момент нет никакой информации о технических характеристиках грядущей новинки. Однако появилась инсайдерская информация, что смартфон будет представлен в двух вариантах. Если Redmi K30 Pro 5G будет базовой моделью, то вторая версия смартфона Zoom Edition будет оснащена телеобъективом. Обе модели получат четырехмодульную камеру с основным датчиком на 64 мегапикселя.
Ранее мы писали о том, что в сети появились фотографии смартфона Redmi K30 Pro 5G.
Фото: VK / @xiaomi
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