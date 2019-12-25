В сеть попали первые живые фото Redmi K30 Pro

Судя по снимкам, смартфон имеет камеру с четырьмя модулями, заключенными в круглый блок.

Инсайдер под ником Xiaomishka поделился в сети первыми живыми фотографиями флагманского смартфона Redmi K30 Pro. На снимках видно, что устройство имеет основную камеру с четырьмя модулями, заключенными в круглый блок.

Также на снимках можно рассмотреть выдвижную фронтальную камеру, а на верхней грани 3,5 мм разъем.

Что касается технических характеристик, смартфон работает на процессоре Snapdragon 865 и имеет оперативную память стандарта LPDDR5. Объем внутреннего хранилища составляет 256 Гб. Дисплей получил диагональ 6,6 дюймов. Основной модуль камеры имеет разрешение 64 Мп, емкость аккумулятора составляет 4700 мАч с поддержкой ускоренной зарядки 33 Вт.

Стоимость девайса держится в секрете. Напомним, что Redmi K30 Pro продолжает линейку смартфонов Redmi K30, которые были выпущены в декабре прошлого года. Релиз нового устройства запланирован на 24 марта.

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Фото: Xiaomishka