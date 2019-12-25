Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Устройство будет стоить около 15 тысяч рублей.

Китайская компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro, а также усовершенствованную версию устройства Note 9 Pro Max.

Характеристики устройств довольно похожи. Оба гаджета имеют основную квадракамеру на 64, 8, 5 и 2 Мп. Она способна поддерживать запись 4К-видео. Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 720G, диагональ экрана составляет 6,67 дюйма. Дисплей защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В верхней части Note 9 Pro Max установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера, у Note 9 Pro – фронталка на 48 Мп.

Note 9 Pro Max будет доступен в трех цветах: Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный). Новинки оснащены сканерами отпечатков пальцев, wi-fi, Bluetooth 5 и приемником GPS.

Цены на смартфоны будут начинаться с 200 долларов (около 15 тысяч рублей).

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Фото: xiaomi.com