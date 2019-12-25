Продажи Samsung Galaxy S20 стартовали в России раньше срока

Модель появилась на российских прилавках на день раньше заявленного срока.

В России раньше срока стартовали продажи флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S20. Об этом объявила компания Samsung Electronics.

Изначально, устройства должны были появиться на российских прилавках в пятницу, 13 марта. Однако продажи стартовали на день раньше – 12 марта. Сегодня флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra можно приобрести у любого официального ритейлера в России, например, у МТС, "Связного и др.

Самым первым покупателям новых моделей от Samsung компания подарит беспроводные наушники Galaxy Buds+. Их стоимость составляет 11 тысяч рублей.

Стоит новый Galaxy S20 69 990 рублей, за Galaxy S20+ придется отдать 79 990 рублей. Еще дороже оценили Galaxy S20 Ultra – в 99 990 рублей. Для новинок действует программа трейд-ин, благодаря которой можно получить скидку до 15 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S20 Ultra не сдал тест на прочность.

Фото: samsung.com