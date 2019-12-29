Падение с высоты человеческого роста привело к началу разрушения смартфона

Samsung Galaxy S20 Ultra не сдал тест на прочность. Его проводило издание CNET. Запись теста доступна на их YouTube-канале.

Имитировались выпадение смартфона из кармана, падение с высоты груди и человеческого роста.

Задняя панель телефона покрылась трещинами при первом же падении — из кармана. Когда аппарат упал с высоты груди, трещины появились на торце устройства. Падение с высоты человеческого роста привело к началу разрушения смартфона.

Однако, как оказалось, корпус телефона не пострадал.

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