Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro 12 марта

Гаджет будет стоить около 200 долларов.

Китайская компания Xiaomi представит новый смартфон Redmi Note 9 Pro в четверг, 12 марта. Производитель пообещил новые игровые возможности, суперскоростную зарядку, процессор и "звериную" камеру. Ранее официальный постер опубликовал инсайдер Ишан Агарвал.

Судя по инсайдерским снимкам, у смартфона будет квадрокамера в квадратном блоке. Новинку производитель назвал "зверем", использовав слово Beast пять раз на рекламном постере.

Гаджет будет стоить около 200 долларов.

Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12.