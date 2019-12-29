  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:03
31
nastya960
Код вставки плеера

Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro 12 марта

0 0

Гаджет будет стоить около 200 долларов.

Китайская компания Xiaomi представит новый смартфон Redmi Note 9 Pro в четверг, 12 марта. Производитель пообещил новые игровые возможности, суперскоростную зарядку, процессор и "звериную" камеру. Ранее официальный постер опубликовал инсайдер Ишан Агарвал.

Судя по инсайдерским снимкам, у смартфона будет квадрокамера в квадратном блоке. Новинку производитель назвал "зверем", использовав слово Beast пять раз на рекламном постере.

Гаджет будет стоить около 200 долларов.

Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12.

Теги: xiaomi
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии