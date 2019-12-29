Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12

В общем списке - порядка полусотни устройств.

Стало известно, какие устройства получат новую оболочку системы MIUI 12. Официально данная информация появится в марте, однако сайт ixbt.com поделился списком из устройств, на которые может выйти масштабное обновление. Оно будет включать в себя темную тему, новый графический интерфейс и улучшенную поддержку сверхширокоформатного соотношения сторон в приложении.

О фейковости списка заявил порталу инсайдер под ником Xiaomishka, часто поставляющий новости из мира мобильных устройств.

Однако в опубликованном списке речь шла об устройствах Xiaomi, Redmi, Mi, POCO.

Ранее мы сообщали о том, что новое обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi Mi8. Пользователи сообщили, что проблемы возникли после установки нового ПО.