Устройства не могу загрузить рабочий стол после загрузки Android 10.

Новое обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi Mi8. Пользователи сообщили, что проблемы возникли после установки нового ПО.

По данным издания iXBT, устройства не могу загрузить рабочий стол после загрузки Android 10. В случившемся обвиняют фирменную оболочку MIUI 11. Проблема не решается перезагрузкой или сбросом аппарата к заводским настройкам.

Владельцы других смартфонов Xiaomi не жалуются на исчезновение рабочего стола. Чтобы избавиться от ошибки, нужно зайти в настройки приложения "Рабочий стол MIUI" и удалить обновление.

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