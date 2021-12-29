Более 270 обращений поступило в экологические службы Петербурга за неделю

Более 1,1 тонны опасных отходов сотрудники экопунктов приняли за неделю.

В понедельник, 24 января, в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщили, что с 17 по 23 января аварийная служба ГУП "Экострой" получила более 270 обращений петербуржцев по вопросам экологической безопасности.

Специалисты выполнили 37 выездов, из них 32 – ля проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. Экологи собрали и вывезли 1,75 кг ртутьсодержащих отходов, 2 технических термометра и 1 медицинский, а также 68 люминесцентных ламп. Экопункты приняли 700 кг ртутьсодержащих и химических отходов, 175 кг бытовой техники, а также около 300 кг автомобильных покрышек за неделю.

Кроме того, проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезли 15 м3 отходов.

Задать вопрос об экологической безопасности можно по телефону 417-59-36.

Фото: СПб ГУП "Экострой" / Вконтакте