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В Левашово нашли канистры с 80 килограммами химикатов
Сегодня, 11:00
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В Левашово нашли канистры с 80 килограммами химикатов

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Тары отправили на экспертизу. Сейчас химики устанавливают вещество, которое в них находится. 

Около Левашово в лесном массиве жители Петербурга нашли бесхозные пластиковые канистры с химикатами. Вес находки составил около 80 килограммов. Об этом сообщили в "Деловом Петербурге". 

На место ЧП приехали специалисты  ГУП "Экострой", подведомственного комитету по природопользованию Петербурга. На тарах были надписи, по которым можно понять, что в канистрах находится  нефтяной толуол и гидроксид натрия.

Тары отправили на экспертизу. Сейчас химики устанавливают вещество, которое в них находится. Правоохранительные органы и прокуратура уже начали искать виновных. Проводится проверка.

Фото: Pxhere

 

Теги: гуп экострой, канистры с химикатами, левашово, нефть, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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