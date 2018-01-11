В Левашово нашли канистры с 80 килограммами химикатов

Тары отправили на экспертизу. Сейчас химики устанавливают вещество, которое в них находится.

Около Левашово в лесном массиве жители Петербурга нашли бесхозные пластиковые канистры с химикатами. Вес находки составил около 80 килограммов. Об этом сообщили в "Деловом Петербурге".

На место ЧП приехали специалисты ГУП "Экострой", подведомственного комитету по природопользованию Петербурга. На тарах были надписи, по которым можно понять, что в канистрах находится нефтяной толуол и гидроксид натрия.

Тары отправили на экспертизу. Сейчас химики устанавливают вещество, которое в них находится. Правоохранительные органы и прокуратура уже начали искать виновных. Проводится проверка.

Фото: Pxhere