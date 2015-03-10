Против инспектора возбудили уголовное дело, которое по поручению главы СК РФ будет рассмотрено в Центральном аппарате.

Центральный аппарат СК займется делом инспектора, поймавшего браконьеров в Бурятии. Об этом журналистам рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Известно, что в ходе задержания инспектор пострадал от наезда машины браконьеров. У него медики зафиксировали перелом руки, а также сотрясение мозга. Однако несмотря на это мужчина стал фигурантам расследования дела о превышении должностных полномочий. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему данные о проведенных оперативных мероприятиях.

В центральный аппарат передано уголовное дело в отношении участкового государственного инспектора в связи с ситуацией, произошедшей в "Алтачейский" в республике Бурятия…..Заявитель полагает, что его уголовное преследование строится на основании предвзятых показаний лиц, которых он задерживал в заповеднике Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Напомним, что ранее полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству региона проконтролировать возбуждение уголовного дела против инспектора, который задержал браконьеров в байкальском заповеднике. В местных СМИ заявили, что Сергей Красиков смог поймать с поличным пятерых преступников, а автомобиле которых он нашел две туши убитых животных (незаконно добытых косуль).

Обвиняемый в мошенничестве доктор Блюм задержан в Испании.

Фото: Следственный комитет России