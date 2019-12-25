Виталия Борзенко перевезут из Кисловодска в Ростов-на-Дону.

На Ставрополье задержали главу Аксайского района Ростовской области. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона. Официального подтверждения информации в СМИ не получили.

Эксперт заметил, что полиция поймала Виталия Борзенко на территории Кисловодска. У мужчины прошли обыски. Источник ТАСС отметил, что подозреваемого отправили в Ростов-на-Дону для избрания ему меры пресечения. В региональных силовых структурах объяснили, что чиновника считают причастным к махинациях с земельными участками. Вместе с мужчиной задержаны еще шестеро фигурантов дела. В их отношении ведутся расследования об организации ОПГ, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Вместе с главой Аксайского района Борзенко были задержаны еще шесть человек. Причина задержания - махинации с землей. В отношении Борзенко возбуждены уголовные дела по статьям 210, 159, 285 УК РФ. источник ТАСС

В администрации Аксайского района подтвердили информацию, что силовики находились в здании с обысками. Чиновники отметили, что от ФСБ поступил запрос на предоставление документации. Специалисты не раскрыли данных о том, с какой целью проводятся оперативные мероприятия.

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Фото: Piter.tv