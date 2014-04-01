СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова и его соучастников

Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова (экс-советника генерального директора "Газпром межрегионгаз"), а также его сына Рауфа Арашукова, являющегося бывшим членом Совета Федерации. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Чиновница уточнила, что

Рауфу и Раулю Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигурант дела подозреваются вместе с сообщниками в растрате 747 млн рублей (хищение денежных средств под видом оплаты по подрядческим контрактами оплаты труда родственникам), природного газа на сумму в 3,8 млрд рублей в Ставрополье и Карачаево-Черкессии, а также в совершении должностных преступлений.

Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Суд отменил продление ареста Арашуковым.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России