  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Сегодня, 13:44
87
matveyvn

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

0 0

Имущество, которое планируют конфисковать, было приобретено с 2007 по 2017 год.

Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество арестованного сенатора Рауфа Арашукова и его семьи. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Известно, что генеральная прокуратура подготовила соответствующий иск в суд. Причина в том, что сотрудники обнаружили разницу между доходами Арашукова и его родственников и стоимостью тех активов, что им принадлежат.

В скором времени Верховный суд определит судебную инстанцию, которая будет рассматривать дело Арашукова. Это точно будет не Карачаево-Черкессия, которая считается местом жительства сенатора. Причина в том, что там объективное судебное расследование окажется невозможным.

Имущество, которое планируют конфисковать, было приобретено с 2007 по 2017 год.

Ранее Горсуд отменил арест петербургского активиста Чупрунова.

Теги: арашуков, арест имущества, генпрокуратура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии