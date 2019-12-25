Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Имущество, которое планируют конфисковать, было приобретено с 2007 по 2017 год.

Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество арестованного сенатора Рауфа Арашукова и его семьи. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Известно, что генеральная прокуратура подготовила соответствующий иск в суд. Причина в том, что сотрудники обнаружили разницу между доходами Арашукова и его родственников и стоимостью тех активов, что им принадлежат.

В скором времени Верховный суд определит судебную инстанцию, которая будет рассматривать дело Арашукова. Это точно будет не Карачаево-Черкессия, которая считается местом жительства сенатора. Причина в том, что там объективное судебное расследование окажется невозможным.

Имущество, которое планируют конфисковать, было приобретено с 2007 по 2017 год.

Ранее Горсуд отменил арест петербургского активиста Чупрунова.