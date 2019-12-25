Горсуд отменил арест петербургского активиста Чупрунова

Городской суд Петербурга отменил решение Приморского районного суда о 10 сутках ареста активиста Павла Чупрунова. Об этом она написал на своей странице в Facebook.
На данный момент Чупрунов уже 5 дней провел в изоляторе временного содержания. Суд постановил провести повторное рассмотрение дела.
Напомним, 1 июля Павла Чупрунова арестовали из-за неповиновения полиции и нарушения карантинных мер на УИК №1802. По его словам, петербуржец хотел не допустить фальсификации. После суток ареста мужчину отпустили, однако 22 июля вызвали в отделение полиции вновь по тому же вопросу.
Суд постановил признать меня виновным в неповиновении полиции 1 июля (арест 10 суток, минус два дня, которые уже отбыл в отделе полиции), а строчка о "нарушении карантинных мер" исчезла из протоколов о доставления и нарушения.
написал активист.
Фото: Павел Чупрунов / Facebook
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