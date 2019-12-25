Суд отменил продление ареста Арашуковым

Постановление о продлении ареста отправили в суд первой инстанции.

Первый апелляционный суд столицы отменил продление ареста бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову, его отцу Раулю. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и убийствах. Аресты отменены и в отношении ещё трёх фигурантов по этому делу. Об этом рассказали в пресс-службе московского городского суда.

Постановление о продлении ареста отправили в суд первой инстанции. До нового рассмотрения подозреваемые останутся в следственном изоляторе.

Известно, что Арашукову предъявлено обвинение по трём эпизодам. Два из них - превышение должностных полномочий, один - заведомо ложный донос.

Ранее в Петербурге вынесли приговор укрывателю убийства на пьяном застолье.