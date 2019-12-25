ФАС начала проверку цен на жилье после поручения Путина

Проверка цен на жилье идет во всех регионах страны.

Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным органам проверить ценообразования на рынке недвижимости. Об этом рассказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.

Он уточнил, что проверка идет во всех регионах. Шаскольский также отметил, что во многом эти рынки конкурентные. А причины роста стоимости жилья службе известны. Фас проверяет также и смежные рынки.

Также служба продолжает проверку рынка металлопроката, а этот рынок связан с недвижимостью. Ранее ФАС сообщала, что выявила признаки картельного сговора. В отношении восьми производителей возбудили дела.

Проверка цен на жилье ФАС запустила после поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дан на совещании правительства 8 апреля.

Ранее Piter.tv сообщал, что треть россиян отказываются от уже одобренной ипотеки. В основном люди отказваются от кредита, так как надеются получить новый на более выгодных условиях.

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