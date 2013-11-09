Треть россиян отказываются от уже одобренной ипотеки

Большинство отказываются от кредита, чтобы потом взять его на более выгодных условиях.

Около трети россиян (30%) отказываются от ипотеки, получив положительное решение банка по заявке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, в основном от кредита отказываются, чтобы взять его на более выгодных условиях.

Больше половины отказавшихся от ипотеке по своей воле граждан рассчитывают на более выгодные ставки ниже 7,5% годовых. Около 20% не устроили сроки кредитования: клиенты хотят расплатиться с банком за 10 лет, а банк оценивает их доходы и выставляет срок на 20 и более лет.

Около 15% после отказа от ипотеки жилье арендуют, 10% - ждут более выгодных условий или снижения стоимости квартир. Ещё 5% вообще не объясняют банку ничего и просто рвут отношения с ним.

Опрос провели среди 7,5 тысячи потребителей финансовых услуг в Москве и регионах России.

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